Governo orientará que escolhidos tenham dedicação exclusiva à CPMI do terrorismo bolsonarista

247 - Deputados e senadores governistas escalados para a CPMI do terrorismo bolsonarista serão encorajados a se dedicar exclusivamente às investigações da comissão, informa a coluna do Guilherme Amado do portal Metrópoles.

A estratégia tem como objetivo proteger a tramitação dos projetos de interesse do governo na Câmara e no Senado enquanto a CPMI se desenrola.

O deputado Lindbergh Farias (PT-RJ), cotado para a comissão, afirmou que o PT trabalhará para garantir que a CPMI não atrapalhe o andamento do governo, que, segundo ele, "tem suas próprias preocupações" além das investigações e da repercussão midiática que elas podem gerar.

"É um desafio que teremos agora. A CPI não pode atrapalhar o governo e a aprovação dos projetos. Nós teremos que separar uma parte e teremos que deixar os projetos caminhando, porque, se a CPI atrapalhar, será ruim", declarou.

