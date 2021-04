Grampo de Kajuru complica Bolsonaro e Flávio vai levá-lo ao conselho de ética

Flávio Bolsonaro alega que o senador Jorge Kajuru quebrou o decoro parlamentar ao divulgar uma conversa mantida com Jair Bolsonaro. No diálogo, Bolsonaro revela a intenção de usar a CPI da Pandemia para perseguir governadores, prefeitos e ministros do STF edit

247 - O senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ)irá ingressar com uma representação contra o senador Jorge Kajuru (Cidadania-GO) junto ao Conselho de ética do Senado. Flávio deverá alegar que Kajuru precisa ser punido por quebra de decoro parlamentar, por ter tornado pública uma conversa mantida com Jair Bolsonaro. A informação é da coluna da jornalista Bela Megale, de O Globo.

No diálogo, divulgado pelo próprio Kajuru nas redes sociais, Bolsonaro incorre em crime de responsabilidade ao revelar a intenção de usar a CPI da Pandemia, cuja abertura pelo Senado foi determinada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luís Roberto Barroso, para perseguir governadores, prefeitos e ministros do STF.

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.