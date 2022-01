Grupo Prerrogativas propõe a Lula reforma dos conselhos da Justiça e do MP

Apoie o 247

247 - Advogados que formam o Grupo Prerrogativas organizam uma proposta para ser apresentada ao ex-presidente Lula (PT) que trata da reforma do Judiciário, a ser incorporada no futuro plano de governo do petista, que é o favorito para vencer as eleições presidenciais deste ano.

O grupo quer propor mudanças no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e a adoção do juiz de garantias. Segundo os advogados, coordenados por Marco Aurélio de Carvalho, o projeto é uma reação aos “abusos” da Lava Jato, que levou Lula injustamente à prisão em 2018 por ordem do ex-juiz Sergio Moro, declarado posteriormente parcial pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

"Lula é a única liderança política capaz de liderar um processo de revisão dos nossos mecanismos de fiscalização e controle, CNJ e CNMP, porque foi o presidente que mais respeitou as instituições", disse Carvalho ao Estado de S. Paulo. “Portanto, não tem nenhum constrangimento em oferecer apoio para ele. É consequência natural".

Nomes como Flávio Dino (PSB), governador do Maranhão, e Wadih Damous (PT-RJ), ex-deputado e ex-presidente da OAB-RJ, também devem ser ouvidos. Ainda participarão das conversas sobre o tema criminalistas sem ligação com o PT, como Alberto Toron e Antonio Claudio Mariz de Oliveira, que defendem o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG) e o ex-presidente Michel Temer (MDB), respectivamente.

O Prerrogativas, segundo Mariz, tem “muito a colaborar para qualquer governo que entrar, quer seja do Lula, quer seja de outro candidato".

