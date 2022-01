Prerrogativas desmente matéria do Estado de S. Paulo sobre reforma do Judiciário

Apoie o 247

ICL

247 - Em razão de matéria veiculada nesta segunda-feira (17) pelo Estado de S. Paulo sobre a formulação pelo Grupo Prerrogativas de uma proposta de reforma do Judiciário a ser apresentada ao ex-presidente Lula (PT), os advogados que formam o grupo editaram nota na qual desmentem a informação.

Apesar de reconhecerem a necessidade de uma reforma para conter abusos na Justiça brasileira, como ocorreu na Lava Jato, mas preservando sua independência, o Prerrogativas, em nota assinada por seu coordenador, o advogado Marco Aurélio de Carvalho, diz que não há nenhum projeto formulado.

Leia:

PUBLICIDADE

“O Grupo Prerrogativas, em razão de matérias que foram publicadas em jornais de grande circulação no dia de hoje, esclarece que:

1. A necessidade de se debater e aperfeiçoar o nosso sistema de justiça, em todos os seus mais amplos aspectos, foi e continua sendo um ponto de união entre todos os seus integrantes.

2. Não há, entretanto, nenhuma proposta formulada a respeito.

PUBLICIDADE

3. Curiosa, pois, a resistência a algo que sequer existe.

4. No mais, e por fim, somos defensores conhecidos da independência do judiciário e do Ministério Público .

5. O que combatemos, desde sempre, é a instrumentalização das nossas instituições a serviço de interesses políticos e eleitorais.

PUBLICIDADE

Dia 17/01/2022

Marco Aurélio de Carvalho”.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE