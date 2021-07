Grupo Prerrogativas se solidariza a Barroso e pede impeachment de Bolsonaro

"É necessário que as nossas instituições e a nossa sociedade reajam a esse tipo de conduta destemperada, demonstrando que ofensas às nossas instituições e aos seus membros são intoleráveis", reagiu o coletvo de juristas após Bolsonaro chamar o ministro do STF e presidente do TSE de "imbecil" e "idiota" edit

247 - O Grupo Prerrogativas divulgou nesta sexta-feira (9) uma nota de apoio ao ministro Luis Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF) e presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que foi alvo de ataques e xingamentos por Jair Bolsonaro.

Ao sair do Palácio da Alvorada nesta manhã, Bolsonaro chamou Barroso de "imbecil" e "idiota" por se manifestar contra a volta do voto impresso para as eleições presidenciais.

O Grupo Prerrogativas afirmou que Bolsonaro cometeu mais um crime de responsabilidade e defendeu seu impeachment imediatamente.

"Nunca a história brasileira, mesmo em seus dias mais sombrios, viveu algo parecido. Um Presidente da República que não respeita as instituições, que rasga diariamente a Constituição que jurou cumprir, e ameaça a democracia, não pode mais permanecer um dia sequer no exercício do seu mandato", diz o grupo de juristas.

Leia, abaixo, a nota do Grupo Prerrogativas:

Solidariedade ao Ministro Barroso

Ao injuriar, no dia de hoje, o Ministro Luís Roberto Barroso do Supremo Tribunal Federal, mais uma vez, o Presidente da República mostra não só o seu desprezo pelo Poder Judiciário, mas também o seu desequilíbrio e o seu destempero.

Não bastasse ter utilizado ontem palavras de baixo calão para dizer que não apresentaria nenhuma explicação à Comissão Parlamentar de Inquérito sobre fatos que lhe são diretamente imputados acerca das graves denúncias que assolam o seu governo, agora, de modo desatinado e desqualificado, atinge a honra de um Ministro da nossa Suprema Corte.

Novamente incorre em crime de responsabilidade.

É necessário que as nossas instituições e a nossa sociedade reajam a esse tipo de conduta destemperada, demonstrando que ofensas às nossas instituições e aos seus membros são intoleráveis.

Nunca a história brasileira, mesmo em seus dias mais sombrios, viveu algo parecido. Um Presidente da República que não respeita as instituições, que rasga diariamente a Constituição que jurou cumprir, e ameaça a democracia, não pode mais permanecer um dia sequer no exercício do seu mandato.

Até quando as nossas instituições não reagirão a esse tipo de comportamento insano que expõe a nossa imagem perante o mundo? Até quando haverá complacência com a falta de compostura e de razoabilidade daquele que ocupa a Presidência da República? Até quando haverá a conivência com mais de meio milhão de mortes de brasileiros e brasileiras?

Quem não se dá ao respeito não se faz respeitar. É necessário que as instituições democráticas exijam respeito daquele que exerce a presidência da República. E se ele não consegue se comportar a altura da função para a qual foi eleito ou satisfazer minimamente os compromissos que jurou cumprir perante a nação brasileira, é necessário que seja democraticamente afastado do seu mandato.

Basta! Impeachment já!

