GSI confirma que teve encontro com a CIA para discutir "promoção da democracia", mas nega ter recebido "recados"

247 - O ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (GSI), Augusto Heleno, confirmou, em ofício enviado à Câmara dos Deputados, que teve um encontro com o diretor-geral da Central de Inteligência dos Estados Unidos (CIA), Williams Burns, em julho do ano passado, para discutir assuntos relativos "à promoção da democracia" e da "estabilidade no Hemisfério".

O GSI também disse que "não recebe recados de nenhum país do mundo, nem os transmite". E afirmou que "os assuntos tratados, em reuniões, na área de inteligência, são sigilosos".

Burns desembarcou em Brasília no dia 1º daquele mês. O encontro não constava previamente nas agendas das autoridades.

No encontro, Burns pediu para que membros do governo Jair Bolsonaro (PL) não questionassem o sistema eleitoral brasileiro.

No ofício enviado à Câmara, Heleno destacou que o diretor da CIA ficou interessado, em relação à Abin, "na permanência da cooperação em matéria de inteligência, fundamental para responder a ameaças de caráter transnacional, como o terrorismo, a criminalidade organizada e a criminalidade cibernética".

