Guedes diz que 'chinês inventou o vírus' mas foi imunizado com a Coronavac

O ministro da Economia recebeu a primeira no dia 27 de março e a segunda dose no último domingo (25) edit

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, atacou a China nesta terça-feira (27) afirmando que o "chinês inventou o vírus, e a vacina deles é menos efetiva que a do americano".

No entanto, Guedes se vacinou contra a Covid-19 com a CoronaVac, imunizante chinês produzido no Brasil pelo Instituto Butantan. O ministro recebeu a primeira no dia 27 de março e a segunda dose no último domingo (25).

Paulo Guedes é vacinado contra a Covid-19 pic.twitter.com/8HoVynT11X March 27, 2021

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.