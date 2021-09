Guedes faz "pedido desesperado de socorro" a Fux e Pacheco para resolver precatórios

Apoie o 247

247 - O ministro da Economia, Paulo Guedes, fez um "pedido desesperado de socorro" aos chefes do Judiciário, Luiz Fux, e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, para solucionar o problema dos precatórios. O governo busca o parcelamento das dívidas para permitir o pagamento de benefícios sociais durante a campanha eleitoral.

"Meu pedido de socorro, muito mais do que qualquer outra coisa, é só um pedido desesperado de socorro. Quando a gente está desesperado, a gente corre pedindo proteção aos presidentes dos Poderes. De vez em quando eu peço ao presidente da República, da Câmara, do Senado e de vez em quando ao Supremo. Na plena confiança do amor ao Brasil, na capacidade intelectual e política no desempenho de cada um desses poderes", declarou.

Guedes atribuiu o problema dos precatórios a fatores vindos do exterior e negou que o Executivo seja responsável pela crise. "Precisamos de compreensão e ajuda para resolvermos um problema que eu chamei de meteoro, pois vem do exterior, não foi criado dentro do Executivo. O Executivo está tentando fazer seu trabalho com respeito, colaboração e união", declarou, em live transmitida pela Internet.

Os precatórios são dívidas da União com pessoas físicas, jurídicas, estados e municípios reconhecidas em decisões judiciais definitivas. Um efeito do parcelamento seria a aparência de que as contas do governo se enquadram na Lei de Responsabilidade Fiscal, um dos principais pilares da política econômica de Guedes. (Com informações do G1).

