Haddad: Brasil depende dos países que Bolsonaro e seus filhos agrediram nos últimos anos

247 - O ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad usou suas redes sociais nesta quinta-feira (21) para condenar o estrago feito pela diplomacia do governo e ressaltou que o Brasil depende agora dos países que Bolsonaro e seus filhos agrediram nos últimos anos para poder ter acesso às vacinas.

“Bolsonaro perdeu todas as suas ridículas apostas no plano internacional. Agora, todos nós brasileiros dependemos de países governados por quem Bolsonaro e filhos agrediram nos últimos dois anos”,disse;

Diplomatas na ativa e aposentados avaliam que o Brasil está pagando um preço alto na questão das vacinas contra a Covid 19, por não ter valorizado as relações com a Índia e a China nos dois últimos anos. No caso da China, o governo Bolsonaro atacou diretamente, chegando a usar termos xenofóbicos com a potência oriental e acusações de espionagem.

Já o professor do Inper Roberto Dumas afirmou que “é ingenuidade pensar que a demora da China na liberação da matéria-prima para produção das vacinas no Brasil é algo burocrático”.

