Haddad: quatro anos depois, o nome de quem encomendou os disparos contra Marielle não foi revelado. Fascistas festejam

Os assassinatos da vereadora Marielle Franco (PSOL) e do motorista Anderson Gomes completam 4 anos nesta segunda-feira (14) sem que se saiba quem são os mandantes do crime edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad usou suas redes sociais para lamentar a respeito dos assassinatos da vereadora Marielle Franco (Psol) e do motorista Anderson Gomes, que completam 4 anos nesta segunda-feira (14) sem que se saiba quem são os mandantes do crime.

A força-tarefa que investiga o crime afirma ter encontrado os executores e descoberto a dinâmica da noite de 14 de março de 2018, no bairro do Estácio, na região central do Rio, mas os mandantes continuam ocultos.

"O assassinato de uma vereadora e ativista dos direitos civis, Marielle Franco, teve um mandante. Quatro anos depois, o nome de quem encomendou os disparos contra seu rosto, da forma mais covarde possível, não foi revelado. Os fascistas festejam. Asqueroso", destacou o petista.

Na semana passada, o deputado federal Daniel Silveira (PTB-RJ) e o deputado estadual pelo Rio de Janeiro Rodrigo Amorim (PSL) posaram novamente para uma foto com a placa da ex-vereadora do Rio de Janeiro Marielle Franco (PSOL) quebrada, na semana passada. No fundo da imagem, também enquadrados, estão um fuzil e um retrato do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ).

