Haddad rebate Bolsonaro: ‘Soropositivo custa ao País? Quem custa é ele’

Em discurso neste sábado, 8, durante as comemorações dos 40 anos do PT, o ex-prefeito Fernando Haddad rebateu declarações de Jair Bolsonaro e do ministro Paulo Guedes. “Um presidente falar que os soropositivos custam ao País? Quem custa é ele”, disse Haddad edit

247 - O ex-prefeito Fernando Haddad rebateu na tarde deste sábado, 8, declarações de cunho discriminatório dadas por Jair Bolsonaro e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes.

“Um presidente falar que os soropositivos custam ao País? Quem custa é ele”, disse Haddad na comemoração de 40 anos do PT, na Fundição Progresso, Rio de Janeiro.

Durante coletiva a jornalistas na última quarta-feira, 5, Bolsonaro afirmou que uma pessoa com o vírus HIV é um problema não apenas para si, mas para o Brasil por conta das despesas ao sistema público de saúde, em uma manifestação semelhante ao tempo em que era deputado (leia mais no Brasil 247).

Haddad também criticou a afirmação feita nessa sexta-feira, 7, por Guedes sobre os servidores públicos, comparando-os a parasitas. “Um cara que vem do mercado financeiro, que só lucrou em cima de especulação a vida inteira, nunca pregou um parafuso, vai chamar alguém de parasita? Parasita é ele.”

A festa de 40 anos do PT teve início na noite de ontem no Circo Voador, que fica ao lado da Fundição Progresso, na Lapa, centro da cidade. Durante este sábado, uma série de mesas está programada para debater o futuro do partido e do País. Às 18h, na atração principal do evento, o ex-presidente Lula conversa com o ex-presidente uruguaio ‘Pepe’ Mujica.