Hapvida amplia presença em São Paulo e Campinas com cinco clínicas

247 - A Hapvida deu mais um passo em seu plano de expansão no Estado de São Paulo ao inaugurar, ao longo deste mês, cinco novas clínicas próprias, sendo quatro localizadas na capital paulista e uma no município de Campinas. A estratégia reforça a presença da operadora em regiões consideradas estratégicas e amplia a oferta de atendimento ambulatorial para beneficiários do plano de saúde.

A expectativa da empresa é que as novas unidades tenham capacidade conjunta para atender cerca de 9,6 mil pacientes por mês, fortalecendo a rede assistencial da Hapvida no maior mercado de saúde suplementar do país.

Na cidade de São Paulo, as novas clínicas começaram a funcionar nos bairros do Itaim Bibi, Mooca, Interlagos e Vila Mazzei. Esta última abriga a chamada mega unidade da operadora, projetada para atuar como centro de referência em diversas especialidades médicas. Entre os atendimentos previstos estão cardiologia, clínica geral, dermatologia clínica e cirúrgica, ginecologia clínica, ortopedia e traumatologia, pediatria, psiquiatria, pneumologia, reumatologia, gastroenterologia, endocrinologia e metabolismo.

Já a unidade inaugurada em Campinas conta com uma estrutura composta por 10 consultórios e tem capacidade para realizar até 8,8 mil atendimentos mensais. O portfólio de serviços inclui especialidades como gastroenterologia, dermatologia clínica e cirúrgica, ginecologia clínica, obstetrícia e pré-natal, neurologia, além de procedimentos de cirurgia geral e dermatológicos. O espaço também oferece serviços complementares, como coleta de exames laboratoriais e a realização de papanicolau no próprio local.

Com as novas clínicas, a Hapvida busca ampliar o acesso dos beneficiários a atendimentos especializados, reduzir deslocamentos e fortalecer o modelo de atenção integrada à saúde adotado pela operadora.