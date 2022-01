Helena Chagas: Moro recebeu R$ 300 mil por mês. Quero ver o que esse país de pobres e desempregados vai achar disso

Apoie o 247

247 - A ex-ministra e jornalista Helena Chagas, em participação no Boa Noite 247 desta sexta-feira (28), considerou a live do ex-juiz suspeito Sergio Moro com Kim Kataguiri como um "disfarce". Por mês, Moro recebeu da americana Alvarez & Marsal, que administra os escombros de empresa destruída pela Lava Jato, em torno de 300 mil reais. Ele "tentou disfarçar", disse Chagas, fazendo uma live na sexta-feira, às 18h, bem "na hora do sextou".

"Eu quero ver o que esse país de famintos e desempregados vai achar disso. Esse desafio dele aos demais candidatos para que apresentem seus rendimento é pueril, porque os demais candidatos estão acostumadíssimos a enviar seus contracheques para a justiça eleitoral a cada eleição. Todo mundo vai ter que apresentar tudo isso", disse.

O ex-juiz suspeito também recebeu um bônus de 150.000 dólares, lembrou Chagas. No total, ele foi pago 690.000 dólares, algo como 3,7 milhões de reais na conversão do momento, pelo contrato válido entre 23 de novembro de 2020 e 26 de novembro do ano passado.

