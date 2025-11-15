Hugo Calderano abre centro de tênis de mesa no Rio

247 - O mesatenista Hugo Calderano, primeiro atleta de fora da China e da Europa a vencer a Copa do Mundo de tênis de mesa, inaugurou um projeto que vinha planejando há anos: seu próprio clube na cidade natal. A informação foi publicada pelo O Globo.

No sábado (15), o jornal detalhou que o novo espaço, batizado de Calderano TM, fica em Botafogo e será apresentado em um evento fechado. Com equipamentos compatíveis com os utilizados em grandes competições internacionais, o local servirá como base do atleta sempre que estiver no Rio.

Além de funcionar como centro de treinamento para Calderano, o clube terá áreas abertas ao público, com mesas disponíveis para locação e oferta de aulas individuais. Segundo o O Globo, informações mais detalhadas sobre o funcionamento e a programação serão divulgadas nos próximos dias.