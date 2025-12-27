Hugo Motta diz que vai fazer debate técnico sobre o fim da escala 6x1

247 - O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou que pretende conduzir um debate “equilibrado” e sem viés ideológico sobre o fim da escala de trabalho 6x1. A declaração foi dada em entrevista à TV Câmara.

Segundo Motta, a proposta de rever o modelo de seis dias de trabalho para um de descanso precisa ser debatida com escuta ativa de todos os setores envolvidos, especialmente trabalhadores e empresários. Para ele, a pauta deve ser tratada como uma discussão estrutural sobre o mundo do trabalho, e não como uma disputa partidária.

“Nós queremos conduzir isso com muito equilíbrio, escutando os dois lados. Essa é uma pauta que nós temos que entrar o ano com a perspectiva de discutir melhor essa questão da escala 6x1. Sem ideologia, sem questão política, com equilíbrio, que é o que o Brasil precisa”, disse o deputado.

A escala 6x1, em que o trabalhador atua seis dias consecutivos para ter direito a um de folga, é amplamente utilizada no comércio, na indústria e em setores de serviços, mas vem sendo cada vez mais questionada por movimentos sindicais e parlamentares que defendem a redução da jornada e mais tempo de descanso.

O debate sobre o fim da escala 6x1 ganhou força no cenário nacional e o presidente Lula defende a pauta om uma das principais agendas de 2026.

A proposta é apresentada como uma forma de melhorar a qualidade de vida dos trabalhadores, reduzir o adoecimento ocupacional e promover um novo equilíbrio entre trabalho e vida pessoal.

Com a sinalização de Hugo Motta, a Câmara dos Deputados deverá assumir papel central na discussão ao longo de 2026, quando o tema tende a ganhar ainda mais visibilidade no Congresso Nacional e no debate eleitoral.