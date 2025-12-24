Em pronunciamento, Lula vai destacar vitória sobre o tarifaço de Trump

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva fará, às 20h30, um pronunciamento de fim de ano em cadeia nacional de rádio e televisão com cerca de sete minutos de duração. A mensagem, gravada no Palácio da Alvorada, foi concebida para combinar balanço político, sinalizações internacionais e temas que vêm ganhando centralidade em seus discursos recentes.

Segundo informações divulgadas pelo jornalista Lauro Jardim, do jornal O Globo, o presidente destacará como um dos principais pontos a vitória do governo brasileiro na negociação do chamado tarifaço imposto por Donald Trump, atual presidente dos Estados Unidos. Durante o trecho em que aborda o diálogo bilateral, o vídeo exibirá ao fundo uma imagem de Lula e Trump em cumprimento oficial, simbolizando o desfecho das conversas entre os dois países.

A gravação mostra Lula usando gravata vermelha, com uma árvore de Natal posicionada ao fundo, reforçando o clima de encerramento de ano. Além da agenda internacional, o presidente pretende enfatizar pautas internas que passaram a aparecer com mais frequência em suas falas públicas e que devem ocupar espaço relevante no debate político nos próximos anos.

Entre os temas citados estão o enfrentamento ao crime organizado, com destaque para o papel da Polícia Federal, e o combate ao feminicídio. Nesse ponto, Lula afirma que as mulheres brasileiras podem contar com seu governo no fortalecimento de políticas de proteção e enfrentamento à violência de gênero.

O pronunciamento também abordará a defesa do fim da jornada de trabalho no modelo 6x1, bandeira que o presidente passou a encampar de forma mais explícita. A proposta tem sido apresentada como parte de uma agenda voltada à melhoria das condições de vida e de trabalho da população.