Ibama pede relatório técnico à Petrobras após vazamento na Margem Equatorial

247 - O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) enviou ofício à Petrobras na tarde de quarta-feira (7) solicitando informações técnicas sobre um vazamento de fluido biodegradável ocorrido durante atividade de perfuração marítima no Bloco FZA-M-59, na Margem Equatorial. A comunicação foi feita pela Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental de Empreendimentos Marinhos e Costeiros (CGMac).

Segundo o Ibama, a autarquia recebeu no domingo anterior a comunicação inicial da Petrobras sobre o episódio, que envolveu uma “perda de fluido” durante a perfuração em duas linhas auxiliares conectadas à sonda que explora o poço Morpho.

Em comunicado ao órgão ambiental, a Petrobras informou que adotou todas as medidas de controle previstas e que não houve danos ao meio ambiente nem às pessoas envolvidas na operação.

No ofício enviado na quarta-feira (7), o Ibama pediu a elaboração de um relatório detalhado sobre as causas do vazamento, com a descrição qualitativa e quantitativa do fluido biodegradável liberado, além dos laudos laboratoriais correspondentes. O órgão também solicitou avaliação de impactos e a indicação de medidas para evitar a repetição do cenário acidental.

O documento não estabelece prazo para a apresentação das informações, deixando a definição da data a cargo da própria Petrobras. O Ibama reiterou ainda que, conforme parecer técnico emitido no ano passado, as condicionantes das licenças ambientais podem ser modificadas ao longo da atividade, dependendo de alterações no projeto ou no escopo do empreendimento, sempre mediante anuência do órgão ambiental.