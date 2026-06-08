Idade de Lula não preocupa 67% dos brasileiros

247 - A idade de Lula não preocupa mais de 67% dos brasileiros como fator capaz de comprometer sua capacidade de governar o país, segundo levantamento da Indexa Pesquisas. O dado surge em meio à estratégia política de aliados do presidente de reforçar sua imagem de vigor físico diante de um possível novo mandato.

De acordo com a pesquisa, 67,2% dos entrevistados afirmam que a idade do presidente não atrapalha sua capacidade de gestão. Outros 15,5% disseram que atrapalha muito, enquanto 13,7% avaliam que atrapalha um pouco. Já 3,8% não souberam ou não responderam.

Debate sobre vigor físico

Lula é o primeiro octogenário a ocupar o Palácio do Planalto. Por isso, aliados avaliam que sua idade poderá ser usada por adversários como tema de campanha em 2026. A resposta preparada pelo entorno do presidente busca associar sua trajetória política à ideia de experiência, disposição e capacidade de condução do governo.

A movimentação também tenta neutralizar críticas etaristas antes que o tema ganhe força no debate eleitoral.

Economia deve pesar mais que idade, diz CEO da Indexa

Para Arilton Freres, CEO da Indexa Pesquisas, os números indicam que a questão etária tende a ter peso menor do que outros temas na disputa presidencial.

“Os dados indicam que a disputa de 2026 deverá ser influenciada muito mais por temas ligados à economia, renda e qualidade de vida da população do que pela questão etária dos candidatos”, afirmou Freres.

A avaliação reforça a leitura de que o eleitorado poderá priorizar temas diretamente ligados ao cotidiano, como poder de compra, renda, emprego e condições de vida. Ainda assim, a campanha de Lula deve manter a exposição de sua rotina e de sua agenda pública como forma de rebater antecipadamente ataques sobre idade e disposição física.

Janja amplia exposição da rotina de Lula

Ao mostrar Lula em atividade física, Janja contribui para uma narrativa visual de vitalidade. A publicação dos vídeos na academia da residência oficial ocorre em um momento em que a pré-campanha se prepara para lidar com questionamentos sobre a capacidade física do presidente em eventual nova disputa.

A estratégia combina a valorização da experiência política de Lula com imagens que buscam demonstrar energia e rotina ativa. No entorno do presidente, a expectativa é que a idade seja enfrentada não como fragilidade, mas como parte de uma trajetória apresentada como acumulada em décadas de vida pública.

O levantamento da Indexa Pesquisas indica que, para a maioria dos brasileiros, a idade de Lula não aparece como barreira central à sua capacidade de governar. O principal desafio político, segundo a leitura expressa por Freres, deverá estar relacionado à economia, à renda e à qualidade de vida da população.