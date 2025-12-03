Ig4 define nova cúpula da Braskem enquanto transferência de controle se aproxima

247 - A IG4 Capital, gestora que representa o grupo de bancos credores da Braskem — Itaú, Bradesco, Santander, Banco do Brasil e BNDES — intensificou as articulações para definir a nova cúpula da petroquímica. As informações foram divulgadas originalmente pelo Brazil Stock Guide, que aponta que o processo de transferência de controle deve ser concluído nas próximas semanas, mas que os nomes-chave já estão sendo alinhados.

De acordo com a publicação, o economista Hélcio Tokeshi deverá assumir o comando da companhia assim que a operação for finalizada. Ao mesmo tempo, a Petrobras, acionista relevante e principal fornecedora de insumos da Braskem, prepara a indicação do executivo Luiz Valente para uma das vice-presidências. Já Paulo Mattos, cofundador e CEO da IG4, é cotado para integrar o conselho de administração.

Mandato dos credores e redefinição da governança

A definição antecipada dos nomes reflete o mandato dado pelos bancos credores à IG4 para liderar o processo de reestruturação da Braskem. A operação deve reduzir o papel da Novonor (ex-Odebrecht), que ainda é acionista majoritária mas tende a tornar-se sócia residual após a conclusão da transação.Com o alinhamento dos bancos, após anos de impasse societário, o grupo pretende redesenhar a governança da companhia, adotar disciplina de capital mais rígida e estabelecer um plano estratégico que permita reposicionar a Braskem em um mercado pressionado por margens estreitas e volatilidade global.

Tokeshi no comando

Parceiro da IG4 desde 2019, Hélcio Tokeshi construiu uma carreira que transita entre infraestrutura, private equity, política econômica e administração pública. Atualmente, é CEO da CLI – Corredor Logística e Infraestrutura, pesquisador associado do FGV IBRE, participa de iniciativas de governança corporativa da OCDE e compõe conselhos do grupo Opy Health.No setor público, Tokeshi chefiou a Secretaria da Fazenda de São Paulo em 2016, indicado pelo então governador Geraldo Alckmin, e foi secretário de Acompanhamento Econômico do Ministério da Fazenda em 2004, na gestão Antonio Palocci. Também foi sócio da McKinsey & Company, com foco nos setores de energia, óleo e gás e grandes projetos de infraestrutura.

Sua escolha indica a intenção da IG4 de acelerar o plano de reorganização da companhia assim que a transação for formalizada.Petrobras avança na indicação de Valente

Na nova estrutura de gestão, a Petrobras deve indicar Luiz Valente, atualmente membro do conselho da Braskem. O executivo construiu trajetória sólida na estatal, com passagens pelos setores de refino, logística e petroquímica, além de ter liderado o desenvolvimento da unidade petroquímica do Comperj.

Com a presença da estatal entre os acionistas relevantes — e como fornecedor crucial de matéria-prima —, a indicação reforça o objetivo de manter alinhamento estratégico entre as duas empresas.Mattos deve integrar o conselho

O CEO da IG4, Paulo Mattos, também deve ocupar uma cadeira no conselho de administração. Responsável por conduzir as negociações com os bancos credores, Mattos deve desempenhar papel central na definição do novo plano estratégico da Braskem, na agenda de desalavancagem e na reformulação dos sistemas internos de governança.A IG4 Capital foi procurada pelo Brazil Stock Guide, mas não comentou até a publicação da reportagem.

Fim da era Odebrecht

A transição marca ainda a saída de Roberto Ramos, atual presidente da Braskem, nomeado pela família Odebrecht para conduzir a companhia na fase final do processo de desinvestimento da Novonor. A empresa enfrenta anos de perda de competitividade, a persistente crise global da petroquímica e os impactos jurídicos e ambientais decorrentes do afundamento do solo em Maceió, causado pela exploração de sal-gema.A saída de Ramos simboliza o fechamento definitivo do ciclo da Odebrecht na liderança da Braskem, abrindo espaço para um novo capítulo sob comando influenciado pelos credores e com forte reorientação estratégica.