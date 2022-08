Igreja Universal, do pastor-empresário Edir Macedo, divulga fake news e ataques para afastar evangélicos de Lula

Apoie o 247

247 - Alinhada a Jair Bolsonaro (PL), a Igreja Universal do Reino de Deus, do pastor e empresário Edir Macedo, publicou um editorial com ataques e fake news dirigidos ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lidera as pesquisas de intenção de voto na disputa presidencial. O texto, porém, é uma distorção de uma entrevista em que Lula afirmou defender o Estado laico.

"O ódio do candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva contra os cristãos é notório. O ex-presidiário não consegue conter a mágoa que sente das igrejas cristãs, por não conseguir o apoio delas para o seu projeto de retorno ao poder”, diz o material veiculado pela igreja.

"No mais recente discurso para seus minguados adoradores em São Paulo, ele defendeu o Estado laico, ou seja, com a igreja fora das decisões políticas do Estado", acrescenta o editorial da Universal, de acordo com o jornal O Globo. A laicidade da República brasileira está prevista em diversos dispositivos da Constituição de 1988.



Ainda segundo o texto, Lula “tenta disfarçar o preconceito que nutre contra os evangélicos e cristãos católicos e fala que se ganhar as eleições vai tratar todos os credos religiosos de forma igualitária. Lula e todos os seus seguidores sempre desprezaram os evangélicos". No final, o material destaca que o editorial foi produzido "com suporte de Denis Farias, advogado, professor e consultor jurídico".

O segmento evangélico é uma das principais bases de apoio de Jair Bolsonaro e a campanha de reeleição do atual ocupante do Palácio do Planalto vem utilizando a sua aproximação com as lideranças do segmento para disseminar fake news, como a de que o petista irá fechar igrejas e templos se ganhar as eleições.

Recentemente, a campanha de Lula convocou pastores e teólogos para rebater as fake news e conter avanço bolsonarista sobre o eleitorado evangélico.

