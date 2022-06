'Indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles', diz Bolsonaro sobre desaparecidos na Amazônia

Apoie o 247

ICL

247 - Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (13), que os indícios apontam que foi cometida “alguma maldade” contra o jornalista britânico Dom Philips e o indigenista Bruno Araújo Pereira, que desapareceram há oito dias na região do Vale do Javari, no Amazonas. A declaração foi feita antes de Alessandra Sampaio, esposa de Dom, afirmar ao jornalista André Trigueiro que os corpos do jornalista e do indigenista foram encontrados. As autoridades ainda não confirmam a informação.

“Os indícios levam a crer que fizeram alguma maldade com eles, porque já foram encontradas, boiando no rio, vísceras humanas, que já estão aqui em Brasília para fazer o DNA. E pelo prazo, pelo tempo, já temos hoje oito dias, é o nono dia que isso aconteceu, vai ser muito difícil encontrá-los com vida. Eu peço a Deus que isso aconteça, que os encontremos com vida, mas os informes, os indícios levam pelo contrário no momento”, disse Bolsonaro no início da manhã em entrevista à rádio CBN Recife.

Nas redes sociais, o jornalista André Trigueiro destacou que Alessandra entrou em contato novamente por volta de 9h05 para dizer que dois corpos foram encontrados, mas que ainda é necessário aguardar a realização de uma perícia para confirmar a identidade das vítimas.

