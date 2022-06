Indigenista da Funai que desapareceu na Amazônia vinha sendo ameaçado

Buscas pelo indigenista brasileiro Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips, do jornal britânico The Guardian, serão retomadas nesta terça-feira (7) edit

247 - As buscas pelo indigenista da Funai (Fundação Nacional do Índio) Bruno Araújo Pereira e pelo jornalista inglês Dom Phillips, do jornal britânico The Guardian, serão retomadas nesta terça-feira (7). Pereira e Phillips desapareceram na região do Vale do Javari, na Amazônia, no trajeto entre a comunidade ribeirinha São Rafael e o município de Atalaia do Norte. Pereira, considerado um indigenista experiente, vinha sendo ameaçado por madeireiros, garimpeiros e pescadores ilegais. Dois homens foram detidos pela Polícia Federal por suspeita de envolvimento com o caso.

“Enfatizamos que, conforme relatos dos colaboradores da Univaja, essa semana a equipe recebeu ameaças em campo, além de outras que já vinham sendo feitas à equipe técnica da Univaja, além de outros relatos já oficializados para a Polícia Federal e ao Ministério Público Federal em Tabatinga”, disse Beto Marubo, um dos coordenadores da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari (Univaja), de acordo com o jornal O Globo.

Na segunda-feira (6), dia em que a dupla desapareceu, a Polícia Federal apreendeu dois suspeitos de envolvimento com o caso. Os pescadores, identificados apenas pelos apelidos de "Churrasco" e "Jâneo" foram detidos no começo da noite e levados para a cidade de Atalaia do Norte para prestar esclarecimentos.

As buscas contam com o apoio da Polícia Federal, a Polícia Civil, a Força Nacional, a Frente de Proteção Etnoambiental Vale do Javari e a Marinha do Brasil. O Vale do Javari é o local com a maior concentração de povos indígenas isolados do mundo.

