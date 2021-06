Inquérito aponta milhares de acessos de perfis falsos ligados a clã Bolsonaro e aliados em órgãos públicos

247 - Assessores ligados à família Bolsonaro e parlamentares bolsonaristas estão por trás de contas inautênticas no Facebook e no Instagram usadas para atacar opositores, defender o governo Jair Bolsonaro e ameaçar integrantes do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo a Folha de S.Paulo, essas contas foram acessadas 1.045 vezes de computadores em órgãos públicos, incluindo Senado, Câmara dos Deputados, Câmara Municipal do Rio de Janeiro, Presidência da República e Comando da Brigada de Artilharia Antiaérea. As informações estão no relatório da Polícia Federal referente ao inquérito dos atos antidemocráticos.

A investigação mostrou contas diretamente acessadas via computadores com endereço IP conectado à assinatura de provedor de internet no nome de Fernando Nascimento Pessoa, assessor parlamentar lotado no gabinete do senador Flávio Bolsonaro (Patriota)

Outras contas, ligadas a Tercio Arnaud Tomaz, assessor especial de Bolsonaro e ex-assessor de Carlos Bolsonaro, foram acessadas 405 vezes da Presidência da República e 15 vezes do Comando da 1ª Brigada de Artilharia Antiaérea. Ele é apontado como líder do chamado "gabinete do ódio".

Assim como foram achadas contas ligadas a Carlos Eduardo Guimarães, assessor parlamentar de Eduardo Bolsonaro (PSL), entre outros aliados do clã Bolsonaro.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.