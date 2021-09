Insulto a Moraes no Clube Pinheiros vira inquérito sigiloso

Alexandre de Moraes, do STF, é sócio e frequentador assíduo do Pinheiros e mora bem próximo ao clube. No entanto, não estava no estabelecimento na noite em que teria sido insultado edit

247 - A Polícia Civil de São Paulo abriu inquérito sigiloso para investigar o caso de um agente publicitário levado para a delegacia sob a suspeita de ter insultado o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, no Clube Pinheiros, no início deste mês. A informação é da Folha de S.Paulo.

Alexandre de Moraes é sócio e frequentador assíduo do Pinheiros e mora bem próximo ao clube. No entanto, não estava no estabelecimento na noite em que teria sido insultado.

O boletim de ocorrência foi registrado por um policial militar, integrante da escolta pessoal do ministro, que foi avisado por dois vigilantes particulares do edifício de Moraes que escutaram xingamentos ao magistrado vindos de dentro do clube.

