Internado e aguardando possível cirurgia, Bolsonaro cancela live e motociata

247 - O perfil de Jair Bolsonaro no Twitter informou nesta quinta-feira (15) que está cancelada a viagem do chefe do governo federal a Manaus, onde faria mais uma motociata, assim como sua tradicional transmissão ao vivo pelas redes sociais, realizada sempre às quintas-feiras.

"Por motivo de internação hospitalar, comunico a impossibilidade de realizar a live de hoje, bem como nossa ida a Manaus fica adiada", diz o aviso no perfil de Bolsonaro.

Bolsonaro foi internado na madrugada de quarta-feira (14) no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, e posteriormente transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo. De acordo com o jornalista Ricardo Noblat, após a realização de exames ficou constatada a necessidade de realização de uma cirurgia para a correção da obstrução no intestino de Bolsonaro. O quadro dele, no entanto, "ainda não é grave", diz o jornalista.

Médicos recomendam que Bolsonaro descanse.

