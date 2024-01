Investigação do caso Marielle pode estar próxima do fim, diz Dino

Apoie o 247

247 - O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta terça-feira (23) que as investigações do caso do assassinato de Marielle Franco podem estar próximas do fim, mas não fixou prazos específicos.

'Não há prazo para conclusão da investigação do caso Marielle. Eu não posso afirmar isso, e é algo complexo. O que eu posso afirmar é que a investigação avançou. Passos foram dados e continuam a ser dados na direção certa. Há estimativas de que a investigação está próxima do final, mas não é possível dizer se são dias, semanas ou meses', disse Dino em coletiva de imprensa.

As declarações surgem após o acordo de delação premiada fechado pelo ex-policial militar Ronnie Lessa, acusado de ter feito os disparos que mataram a ex-vereadora do Rio, em 2018. Lessa disse que o ex-deputado estadual pelo MDB Domingos Brazão, 58 anos, foi um dos mandantes do assassinato.

Dino também inseriu as investigações no contexto do combate mais amplo ao crime organizado no Rio de Janeiro, exaltando a cooperação entre a Polícia Federal e o Ministério Público do estado. O ministro disse que aposta nessa cooperação para solucionar o crime.

