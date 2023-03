Irado, Bolsonaro reage com xingamentos ao saber do esquema de segurança para o seu retorno ao Brasil

Apoie o 247

247 - Jair Bolsonaro reagiu com impropérios e palavrões após saber do forte esquema de segurança montado para evitar tumultos no seu retorno ao Brasil, previsto para o início da manhã de quinta-feira (30), em Brasília. Ao todo, mais de 500 policiais militares e federais foram destacados para atuar no esquema visando evitar tumultos por parte de apoiadores do ex-mandatário. O acesso à Esplanada dos Ministérios e da Praça dos Três Poderes, além das imediações do Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, serão fechados.

Para aliados, o forte esquema de segurança montado pelo ministro da Justiça, Flávio Dino, e pelo governo do Distrito Federal, “tirou o doce” da boca do ex-mandatário, que planejava até mesmo um desfile em carro aberto durante o deslocamento do terminal até a sua residência, no Lago Sul, área nobre da capital federal.

>>> Para evitar tumultos de extremistas, esquema de segurança para chegada de Bolsonaro terá mais de 500 policiais

Segundo a coluna da jornalista Thaís Oyama, do UOL, “o que mais irritou Bolsonaro foi a informação de que ele não poderá desembarcar pela saída principal do aeroporto. Pelo plano desenhado pela secretaria de Segurança do Distrito Federal, o ex-presidente terá de deixar a área de embarque por uma via lateral, o que ele considerou uma tentativa de humilhá-lo”.

Ainda conforme a reportagem, Bolsonaro esperava reeditar cenas da campanha de 2018, “em que multidões o aguardavam nos aeroportos e o aclamavam aos gritos de "mito". Bolsonaro planejava ainda falar aos seus apoiadores montado na caçamba de uma caminhonete, assim que deixasse o saguão do aeroporto”.

