Irritado, Bolsonaro discursa de improviso para empresários, é alvo de risadas e diz que ser presidente "é uma merd*"

247 - Jair Bolsonaro (PL) esteve nesta sexta-feira (26) com um pequeno grupo de empresários ligados ao setor do comércio e, de improviso, fez um discurso recheado de palavrões e em tom de desabafo, informa a Folha de S. Paulo. Ele participou da cerimônia de inauguração do auditório da Associação Comercial de São Paulo (ACSP).

Bolsonaro disse, entre outras coisas, que ser presidente do Brasil "é uma merda" e que ministros de governos anteriores "não sabiam porra nenhuma".

Ele também afirmou que se a esquerda voltar a governar o país, em referência ao ex-presidente Lula, que lidera todas as pesquisas de intenções de voto, "não sai mais". "Esses caras vivem disso. Vivem do sangue da viúva. Achar que um dia um carrapato ou um verme vai sair por livre e espontânea vontade da vaca para virar vegetal, [quem acredita nisso] é um otário".

Segundo a reportagem, Bolsonaro foi aplaudido e motivou risadas.

De acordo com publicação do jornal O Dia, Bolsonaro também fez diversas críticas à histórica entrevista de Lula ao Jornal Nacional, da TV Globo, na noite de quinta-feira (25). "Muita gente boa aqui sabe a dificuldade de relacionamento Executivo-Legislativo. Não é papinho de ontem 'vou conversar'. Conversar 'p...' nenhuma. Na prática, a realidade é uma coisa bem diferente".

"Vai acreditar nessa conversa mole de que você vai ter tudo, 'vou passar gasolina para 3 reais', 'todo mundo vai comer picanha todo final de semana'? Não tem filé mignon para todo mundo", declarou, visivelmente irritado.

O chefe do governo federal esteve acompanhado de seu candidato a governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) e do deputado estadual Gil Diniz (PL-SP).

