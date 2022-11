"Isabel não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais", diz Lula

A ex-jogadora de vôlei morreu na manhã desta quarta-feira, aos 62 anos. Ela é mãe de Pedro, Maria Clara e Carol Solberg e integrava o grupo de transição do novo governo federal edit

247 - O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se manifestou pelo Twitter após a morte da ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado, aos 62 anos, nesta quarta-feira (16).

"Isabel Salgado não foi apenas um símbolo para o esporte, mas também de luta na defesa de seus ideais. Seu pioneirismo no esporte abriu as portas para muitas brasileiras. Suas conquistas levaram o Brasil a outro patamar na história do vôlei feminino", escreveu Lula.

Isabel é mãe de Pedro, Maria Clara e Carol Solberg e na segunda-feira (14) foi anunciada como integrante do grupo de transição do governo Lula na área de esportes. A causa da morte ainda não foi divulgada.

Uma referência tanto na quadra quanto na praia, foi convidada a integrar o Grupo Técnico de Esporte no Gabinete de Transição por sua competência como atleta e voz ativa por um país mais justo. — Lula (@LulaOficial) November 16, 2022

