Isolamento de Ciro Gomes se reflete nos estados e candidatos do PDT ficam sem alianças

247 - O isolamento de Ciro Gomes (PDT) no plano nacional se reflete nos estados, segundo o jornal O Globo. O partido fracassou na busca por alianças para compor a chapa de seus candidatos a governador.

O PDT tem candidatos próprios aos governos estaduais em dez estados, mas em somente três deles foram fechadas alianças: Maranhão, Ceará e Rio de Janeiro.

Nas demais localidades, os pedetistas disputarão a eleição com chapas "puro-sangue", isto é, com candidato a governador e vice-governador pertencendo ao mesmo partido. O mesmo acontece com Ciro, que tem como candidata a vice-presidente Ana Paula Matos (PDT).

O cenário de isolamento da sigla tem causado incômodo entre pedetistas. Uma ala da legenda acusa Ciro Gomes de romper pontes com seus ataques incessantes ao ex-presidente Lula (PT).

Há também a percepção de que a campanha de Ciro não sabe como furar a polarização entre Lula e Jair Bolsonaro (PL). "A avaliação de pedetistas ouvidos em caráter reservado pelo GLOBO é que a campanha não descobriu como furar a polarização entre o petista e o presidente Jair Bolsonaro (PL), que lideram a corrida eleitoral, de acordo com as pesquisas. Como Ciro aparece estagnado numa faixa entre 7% e 8% das intenções de voto, há um receio entre seus correligionários que o desempenho fraco possa refletir nos estados — como ocorreu no caso das alianças".

Já a campanha de Ciro diz que a responsabilidade pelo isolamento do PDT é do PT.

