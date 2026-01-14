Itaipu oferece apoio logístico a haitianos recém-chegados ao Brasil

247 - A Itaipu Binacional prestou apoio logístico a um grupo de 71 haitianos que desembarcaram na manhã desta quarta-feira (14) no aeroporto de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná. A empresa disponibilizou ônibus e vans para transportar os imigrantes até a rodoviária da cidade, de onde seguiram viagem para diferentes regiões do Brasil, onde já possuem familiares. A iniciativa integra ações de caráter humanitário voltadas ao acolhimento de pessoas que ingressam no Brasil em busca de melhores condições de vida.

Apoio no desembarque em Foz do Iguaçu

O diretor-geral brasileiro em exercício e diretor jurídico da Itaipu Binacional, Luiz Fernando Delazari, ressaltou o significado da ação. “Nosso País se fortalece quando acolhe com humanidade aqueles que chegam em busca de segurança e novas oportunidades”, afirmou. Segundo ele, o acolhimento está alinhado à política do governo federal. “Receber os refugiados haitianos com respeito, empatia e compromisso é reafirmar nossos valores de solidariedade latino-americana, política de governo do Presidente Lula e com a qual a atual gestão da Itaipu tem completa sintonia. É um simples gesto de acolhida, para uma comunidade sofrida que busca melhores condições humanitárias de vida.”

“A Itaipu investe nas pessoas, é parceira do desenvolvimento social e é sensacional que ela esteja mais presente junto aos imigrantes”, disse Julien Roldy, presidente da Associação dos Migrantes, Indígenas e Refugiados de Foz do Iguaçu (AMIRF).

Reencontro com familiares no Brasil

De acordo com Laurette Bernardin Louis, presidente da Associação para a Solidariedade dos Haitianos no Brasil (ASHBRA), todos os haitianos que chegaram nesta quarta-feira já têm familiares vivendo e trabalhando no país. Ela explicou que uma portaria interministerial permitiu a reunião familiar. “Há alguns meses uma portaria interministerial dos Ministérios da Justiça e das Relações Exteriores permitiu que pessoas que estão no Haiti com visto autorizado possam vir ao Brasil reencontrar seus familiares”, afirmou. “Alguns estão longe de suas famílias há vários anos, e agora lhes foi possibilitada essa reunião familiar.”

Relatos de imigrantes haitianos

Entre os recém-chegados está Solanndy Pierre, de 17 anos, que seguirá para Goiânia, em Goiás, para reencontrar a mãe após cinco anos. “Ficarei emocionado em reencontrar minha mãe. Quero terminar meus estudos, aprender a dirigir automóvel e depois fazer faculdade para ser médico”, relatou.

Naomi Joseph, que viajará para Curitiba, no Paraná, também falou sobre suas expectativas. “Estou feliz de estar aqui; viveremos melhor no Brasil, por causa da situação que atravessa nosso país. No Haiti eu trabalhava com Marketing e negócios. Sou competente nisso e aqui espero um dia trabalhar nessa área ou em outros tipos de trabalho”, afirmou.

Samuel Derilus, que também se estabelecerá em Curitiba, pretende trabalhar para ajudar a família. “Quero trabalhar e juntar dinheiro para ajudar minha família. No Haiti eu dirigia táxi para sobreviver e aqui também gostaria de trabalhar como motorista”, disse.

Crise humanitária no Haiti

O Haiti enfrenta uma crise humanitária marcada por violência, violações de direitos humanos e pobreza extrema. O país foi duramente impactado por um terremoto em 2010, período a partir do qual o Brasil passou a conceder vistos humanitários a cidadãos haitianos.