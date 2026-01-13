Pinhais conclui modernização e adota iluminação pública 100% em LED

247 - O município de Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, encerrou 2025 com a totalidade de sua iluminação pública convertida para a tecnologia LED. A iniciativa beneficiou diretamente cerca de 127 mil moradores, segundo dados do IBGE de 2022, e marca o fim do uso de lâmpadas de vapor de sódio, metálico e de mercúrio nas vias públicas da cidade.

O convênio firmado entre as partes possibilitou a instalação de 2.151 novas luminárias de LED, etapa decisiva para que Pinhais alcançasse a cobertura integral do sistema.

Com a conclusão dessa fase, o município passou a contar com 13.267 pontos de iluminação em LED distribuídos pelos 15 bairros. O processo de atualização teve início em 2016, mas ganhou ritmo mais intenso ao longo do último ano com o apoio financeiro e técnico da binacional.

“A Itaipu tem como compromisso apoiar os municípios na transição para soluções mais eficientes e sustentáveis. O projeto de iluminação em LED em Pinhais é um exemplo concreto de como a parceria entre instituições pode gerar benefícios diretos para a população”, afirmou o diretor-geral brasileiro da Itaipu, Enio Verri.

Além do impacto visual e da melhoria na segurança urbana, a substituição trouxe ganhos relevantes em eficiência energética. De acordo com a administração municipal, cada ponto de luz com tecnologia antiga consumia, em média, 70 kWh por mês. Com o LED, o consumo caiu para cerca de 40 kWh mensais, o que representa uma redução aproximada de 40% no gasto de energia elétrica.

A durabilidade dos equipamentos também contribuiu para a redução de custos operacionais. Enquanto as lâmpadas de vapor de sódio tinham vida útil entre 24 mil e 32 mil horas, as luminárias de LED superam 50 mil horas de funcionamento.

“Os resultados já estão sendo observados, uma vez que em 2025 houve redução das manutenções da ordem de 35%, quando comparado com anos onde o parque de iluminação pública era predominantemente com lâmpadas de vapor de sódio”, declarou o diretor do Departamento de Manutenção da Semop, Wellington Linconl Chimanski de Souza.

O investimento realizado pela Itaipu Binacional no convênio somou R$ 2.301.727,43, enquanto a contrapartida financeira do município foi de R$ 58.275,00, consolidando a parceria como um dos principais vetores da modernização urbana de Pinhais.