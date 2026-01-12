BNDES libera R$ 950 milhões para nova usina de etanol de milho na Bahia

247 - O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) aprovou um financiamento de R$ 950 milhões para a construção de uma nova usina de etanol de milho no município de Luís Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia. O projeto será executado pela Inpasa Agroindustrial S/A e marca a sexta biorrefinaria da empresa no Brasil, ampliando a produção nacional de biocombustíveis a partir de grãos como milho, sorgo e outros cereais.

Os recursos fazem parte de uma estratégia de fomento à transição energética e ao fortalecimento das cadeias produtivas do agronegócio. Do total aprovado, R$ 350 milhões virão do Fundo Clima, enquanto os outros R$ 600 milhões serão liberados por meio da linha Finem.

A nova unidade industrial terá capacidade anual para processar até 1 milhão de toneladas de milho e produzir cerca de 498 milhões de litros de etanol, entre anidro e hidratado. Além do biocombustível, a planta também deverá gerar 248,9 mil toneladas de DDGs — coproduto rico em proteína utilizado na alimentação animal —, 24.862 toneladas de óleo vegetal e aproximadamente 185 GWh de energia elétrica. A previsão é que a usina atinja sua capacidade plena de produção a partir de 2027.

O empreendimento será instalado na zona rural de Luís Eduardo Magalhães, em uma área superior a 125 mil metros quadrados. A escolha do município levou em conta sua relevância estratégica para o agronegócio brasileiro e o elevado potencial de expansão da produção de grãos na região. Durante a fase de construção, a expectativa é de geração de cerca de 300 empregos diretos e mais de 3 mil indiretos. Após o início das operações, a planta deverá empregar entre 450 e 500 trabalhadores de forma direta.

Segundo o presidente do BNDES, Aloizio Mercadante, o investimento terá impacto direto na economia regional e no setor energético do estado. “A usina de etanol terá um impacto significativo na economia local, além de contribuir para que a Bahia deixe de ser importadora para se tornar exportadora de biocombustíveis. Esse é o objetivo de desenvolvimento do governo do presidente Lula, que alia o fortalecimento das cadeias de biocombustíveis e o desenvolvimento da economia no estado, gerando emprego e renda para a população”, afirmou.

Para a Inpasa, o financiamento representa um marco na trajetória da companhia no país. “Fechamos nossa primeira captação de recursos junto ao BNDES e estamos muito satisfeitos com o resultado. A Inpasa, empresa relativamente nova no mercado de biocombustível no Brasil, desde 2018 vem expandindo sua atuação e se orgulha de poder contar com o apoio do BNDES na implantação de sua 6ª biorrefinaria no Brasil, 1ª na Bahia”, declarou Moacir Marcos Junior, diretor de Relações com Investidores e Captação da empresa.

Parte relevante do financiamento será realizada com recursos do Fundo Clima, criado em 2009 e vinculado ao Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. O fundo é administrado pelo BNDES e integra a Política Nacional sobre Mudança do Clima, com o objetivo de apoiar projetos e investimentos que contribuam para a mitigação dos efeitos do aquecimento global por meio de inovação tecnológica, eficiência energética e produção sustentável.