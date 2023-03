Itamaraty dobrou validade de passaportes diplomáticos para ex-presidentes antes da fuga de Bolsonaro para os EUA

Portaria alterando o Regulamento Consular Brasileiro foi publicada no dia 15 de dezembro, quinze dias antes de Bolsonaro viajar para os EUA sem data prevista para voltar ao Brasil edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores publicou, no apagar das luzes do governo Jair Bolsonaro (15), uma portaria que dobrou a validade do passaporte diplomático para ex-presidentes, de cinco para 10 anos improrrogáveis. A medida beneficiou diretamente o ex-mandatário e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, uma vez que o direito ao passaporte diplomático é estendido ao cônjuge.

A portaria, assinada pelo ex-ministro da pasta Carlos França, que alterou o Regulamento Consular Brasileiro foi publicada no dia 15 de dezembro do ano passado, quinze dias antes de Bolsonaro viajar para os Estados Unidos sem marcar uma data para retornar ao Brasil.

Bolsonaro anunciou, nesta terça-feira (14), uma nova possibilidade de data para voltar ao Brasil: 29 de março. Michelle deve voltar antes do dia 21, quando está marcada sua posse na presidência do PL Mulher.

