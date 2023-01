Itamaraty terá secretarias para América Latina e Meio Ambiente, extintas por Ernesto Araújo

O novo organograma conta ainda com a Assessoria de Participação Social e Diversidade edit

247 - O Ministério das Relações Exteriores, agora sob o comando do chanceler Mauro Vieira, anunciou nesta segunda-feira (2) a sua nova estrutura organizacional, que contará com duas secretarias extintas por Ernesto Araújo: América Latina e Meio Ambiente. Segundo o decreto assinado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva e publicado no Diário Oficial, o Itamaraty terá 10 secretarias.

As relações com os Estados Unidos serão incumbência da Secretaria de Europa e América do Norte, que agrupa os países ocidentais.

O novo organograma conta ainda com a Assessoria de Participação Social e Diversidade, uma sinalização de que o Itamaraty deve ter uma interlocução maior com a academia e a sociedade civil em geral.

Segundo o decreto presidencial, a assessoria terá como função articular “as relações políticas do ministério com os diferentes segmentos da sociedade civil” e assessorar o ministro na promoção da “participação social e da igualdade de gênero, étnica e racial, na proteção dos direitos humanos e no enfrentamento de desigualdades sociais e regionais”.

O decreto entra em vigor no dia 24 de janeiro. (Com informações d'O Globo).

