Jair Renan apaga post com ex-funcionário que confirmou esquema de rachadinha

Marcelo Luiz Nogueira dos Santos foi responsável por cuidar de Renan, filho de Bolsonaro com a ex-esposa Ana Cristina Valle edit

247 - O filho 04 de Jair Bolsonaro, Jair Renan, apagou as fotos que tinha no Instagram ao lado de Marcelo Luiz Nogueira dos Santos, que trabalhou por 14 anos para a família Bolsonaro e alegou ter testemunhado durante o período crimes que teriam sido cometidos pelos parlamentares Flávio e Carlos Bolsonaro, assim como pela advogada Ana Cristina Valle, ex-mulher de Jair.

“Marcelo, ao longo desses anos todos, você tem sido um grande amigo para mim. Você me ensinou muito, especialmente a como me tornar uma boa pessoa. Sua empatia e seu carinho são contagiantes, e eu serei eternamente grato a Deus por tê-lo colocado em nosso caminho. Que neste aniversário seu coração possa transbordar com o dobro da felicidade que você trouxe para nossa família! Obrigado por tudo! Parabéns! Felicidades…”, disse Jair Renan na publicação apagada.

Segundo o ex-funcionário, Bolsonaro pediu a separação porque descobriu que a então esposa o traía com seu segurança, o bombeiro militar Luiz Cláudio Teixeira, que fazia a escolta do clã no Rio de Janeiro.

Durante a briga entre o casal pela guarda do 04, Marcelo era responsável por cuidar de Jair Renan. “Até em relação ao Jair Renan também, nos finais de semana, eu ia dormir lá na casa deles. Quando Bolsonaro ia para Brasília, ele me pedia para dormir na casa lá”, disse Marcelo à reportagem da coluna do jornalista Guilherme Amado.

