Jair Renan e Michelle visitam Bolsonaro na PF após autorização de Moraes

247 - Jair Renan Bolsonaro (PL-SC) e Michelle Bolsonaro (PL) chegaram na manhã desta quinta-feira (27) à Superintendência da Polícia Federal, em Brasília, para visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro. As informações foram divulgadas originalmente pela CNN Brasil, que acompanhou a movimentação no local.

A autorização para a visita foi concedida pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, estabelecendo o horário entre 9h e 11h e determinando que os encontros ocorram separadamente. Jair Renan e Michelle entraram na sede da PF em momentos distintos, respeitando a ordem definida pela decisão judicial.

Esta é a primeira vez que Jair Renan encontra o pai desde que a prisão preventiva foi decretada. Os outros filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL-RJ), estiveram com o ex-presidente na última terça-feira (25). Michelle já havia visitado o marido no domingo (23), quando permaneceu por algumas horas na Superintendência.

Jair Bolsonaro está detido desde sábado (22), após ter a prisão domiciliar convertida em preventiva devido à tentativa de violar a tornozeleira eletrônica. O episódio levou o ministro Moraes a endurecer as medidas aplicadas ao ex-presidente, que já era investigado em uma série de processos relacionados à tentativa de golpe de Estado.

Na terça-feira (25), Moraes declarou o trânsito em julgado da ação penal referente ao núcleo 1 da trama golpista. Com isso, determinou o início imediato do cumprimento da pena pelos condenados. Bolsonaro passa agora a cumprir pena definitiva após ser sentenciado a 27 anos e três meses de prisão por liderar o movimento que buscava impedir a transferência constitucional de poder.

O ex-presidente permanece na Superintendência da PF em Brasília, onde segue monitorado e sob protocolos de segurança reforçados. A defesa aguarda a formalização dos procedimentos para possíveis recursos internacionais, embora, no âmbito nacional, não haja mais possibilidades de contestação da condenação.