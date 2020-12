Janaina Paschoal defende assinaturas não autorizadas de pesquisadores em plano fake de vacinação do governo

Deputada do PSL tentou justificar o ato do governo Bolsonaro dizendo que o fato da equipe colaborar com o plano é suficiente para o Ministério da Saúde incluir seus nomes na proposta edit

247 - A deputada estadual Janaina Paschoal (PSL) defendeu neste domingo (13) a inclusão não autorizada de assinaturas de pesquisadores no plano nacional de imunização contra a Covid-19, apresentado pelo governo de Jair Bolsonaro ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Pelo Twitter, a deputada do PSL tentou justificar o ato do governo dizendo que o fato da equipe colaborar com o plano é suficiente para o Ministério da Saúde incluir seus nomes na proposta.

“Penso que está havendo uma confusão. Os 36 técnicos que reclamam não terem visto o plano de vacinação, em sua versão final, confirmam terem colaborado para o plano em alguma medida! Não viram o documento final e, ao que parece, não concordam com sua íntegra. Eles podem divergir, por óbvio, mas o que importa é deixar claro que não houve falsidade na declaração de que efetivamente colaboraram para o plano", disse Janaina.

"Não houve uso indevido do nome de ninguém. Aliás, se não fossem citados, aí sim haveria falta de ética científica! O plano é assinado pelo Ministro e apenas por ele, que cita, corretamente, os colaboradores. É preciso olhar os detalhes!”, acrescentou a deputada.

Um grupo de pesquisadores divulgou na noite deste sábado (12) uma nota em que diz não ter sido consultado sobre o plano de vacinação contra a Covid-19 que foi encaminhado pelo governo ao Supremo Tribunal Federal (STF).

Os cientistas também foram às redes para falar do caso. Um dos integrantes do grupo técnico do Eixo Epidemiológico do Plano Operacional da Vacinação contra Covid-19 afirmou que os pesquisadores são colaboradores junto ao governo para o desenvolvimento do Plano Nacional de Vacinação da Covid-19.

