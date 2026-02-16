Janja explica por que desistiu de desfilar em homenagem a Lula na Sapucaí

247 - A primeira-dama Rosângela Lula da Silva, a Janja, explicou por que desistiu de participar do desfile em homenagem ao presidente Lula na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, no domingo (15).

De acordo com a assessoria da primeira-dama, a opção foi motivada pela vontade de permanecer ao lado do presidente durante a homenagem recebida na avenida.

“Mesmo com toda a segurança jurídica de que a primeira-dama, Janja Lula da Silva, poderia desfilar, diante da possibilidade de perseguição à escola e ao presidente Lula por receber uma das maiores honrarias que um brasileiro pode ter, que é ser homenageado por uma escola de samba, Janja optou por não desfilar para estar ao lado da pessoa que ela mais ama na vida”, informou a assessoria de comunicação da primeira-dama.

Ainda segundo a equipe, Janja esteve na concentração para apoiar a Acadêmicos de Niterói e depois seguiu para o camarote onde Lula acompanhava os desfiles ao lado de aliados, entre eles o prefeito do Rio, Eduardo Paes, e o vice-presidente Geraldo Alckmin.

“Durante a concentração, desceu para apoiar a Acadêmicos de Niterói, escola que foi extremamente corajosa ao enfrentar críticas para levar esse enredo à avenida. Depois, subiu para assistir à homenagem ao lado do presidente Lula. A noite foi de celebração à cultura brasileira, ao presidente e ao maior espetáculo da Terra, que é o desfile das escolas de samba do Rio de Janeiro”, concluiu a assessoria.

Janja estava prevista para desfilar no último carro alegórico da escola, intitulado “Amigos do Lula”. Com a desistência, o posto de destaque foi ocupado pela cantora Fafá de Belém, que participou da homenagem ao presidente durante o carnaval.