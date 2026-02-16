Janja não desce à Sapucaí, Fafá de Belém assume posto e desfile em homenagem a Lula provoca disputa nos bastidores

247 – A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não desfilou na Marquês de Sapucaí na noite de domingo, 15 de fevereiro de 2026, apesar de a possibilidade ter circulado como cenário nos bastidores do Carnaval do Rio. No lugar dela, quem apareceu na Avenida foi a cantora Fafá de Belém, integrada ao desfile da Acadêmicos de Niterói.

Janja ficou no camarote e acompanhou a apresentação ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em uma noite em que a escola levou para a pista um samba-enredo em homenagem ao presidente.

A troca na Avenida e a decisão de última hora

A expectativa sobre a presença de Janja na pista ganhou força nos dias anteriores ao desfile, mas não se confirmou. Como registrou a CNN Brasil, “ao contrário do que vinha sendo ventilado como possibilidade, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, não desceu à Avenida da Sapucaí para desfilar com a Acadêmicos de Niterói”.

A substituição por Fafá de Belém deu novo contorno ao episódio. A artista desfilou pela escola no Grupo Especial do Carnaval do Rio, na noite de domingo (15), representando a agremiação em um enredo que reverenciou o presidente.

No fim, a imagem que prevaleceu foi a de Janja no camarote, ao lado do presidente, acompanhando a passagem da escola pela Avenida. O registro incluiu também o prefeito Eduardo Paes e a primeira-dama carioca, Cristiane Paes, no espaço da prefeitura na Sapucaí.

Enredo sobre o presidente e cálculo político

A Acadêmicos de Niterói levou para a Sapucaí um samba-enredo em homenagem ao presidente Lula. O gesto, embora inserido na tradição do Carnaval de celebrar figuras públicas e temas políticos, ganhou dimensão nacional por envolver o chefe do Executivo em exercício.

De acordo com a reportagem, a possível participação direta da primeira-dama gerou divergências entre aliados do presidente. O próprio presidente teria sido desaconselhado a participar diretamente do desfile, diante de resistência atribuída ao chefe da comunicação do governo, Sidônio Palmeira, e à Advocacia-Geral da União (AGU), segundo a CNN Brasil.

Bastidores e estratégia de imagem

A decisão de manter Janja fora da Avenida, optando pelo camarote, indica que a presença institucional foi cuidadosamente calibrada. Ao prestigiar o desfile sem integrar oficialmente a encenação da escola, o governo preservou a homenagem cultural, mas evitou ampliar a exposição política direta.