The Guardian destaca homenagem a Lula: "o maior brasileiro de todos os tempos"

247 - O jornal britânico The Guardian destacou a homenagem que o presidente Lula receberá na abertura do desfile de carnaval do Rio de Janeiro neste domingo (15). Na reportagem, o veículo ressalta que o líder brasileiro é descrito como um “gigante da política” e também se tornará um “gigante do carnaval”, com uma escultura metálica de 22 metros de altura levada ao Sambódromo pela escola de samba Acadêmicos de Niterói.

"Ele é um gigante da política brasileira e em breve se tornará também um gigante do carnaval brasileiro: uma figura metálica de 22 metros, para ser mais preciso. Luiz Inácio Lula da Silva, que saiu da pobreza rural para se tornar o primeiro presidente operário de seu país , receberá uma homenagem inédita na noite de abertura do desfile de carnaval do Rio, neste domingo", destaca um trecho da reportagem.

O enredo da escola foi construído em torno da trajetória de oito décadas de Lula, desde a infância pobre no Nordeste, passando pelo trabalho como operário na região industrial de São Paulo, até seus três mandatos presidenciais em Brasília. O desfile terá cerca de 3 mil participantes e elementos simbólicos ligados a políticas públicas associadas ao presidente, como a ampliação do acesso ao ensino superior e a defesa da democracia após a tentativa de golpe ligada ao ex-presidente Jair Bolsonaro em 2022.

Segundo o jornal, será a primeira vez que um presidente brasileiro em exercício é homenageado durante os desfiles do carnaval carioca. Tributos anteriores ocorreram apenas após a morte de líderes como Getúlio Vargas, em 1956, e Juscelino Kubitschek, em 1981.

A reportagem ressalta que a homenagem ocorre em um ano decisivo para a política brasileira, já que o país terá eleições presidenciais em outubro e Lula pretende disputar um quarto mandato. Caso vença, deixará o cargo em 2030 aos 85 anos.



