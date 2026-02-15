Paulo Vieira diz que pai ficou orgulhoso com convite para interpretar Lula no Carnaval

247 - O comediante Paulo Vieira revelou que seu pai reagiu com entusiasmo ao saber que ele vai interpretar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva no desfile da Acadêmicos de Niterói, na Marquês de Sapucaí. Segundo o humorista, a escolha foi motivo de grande orgulho dentro da família.

As declarações foram dadas à revista Veja. Vieira contou que o convite para representar Lula partiu diretamente do próprio presidente, com quem ele diz manter proximidade.

“Soube por ele mesmo, ele me chamou e aí falei: ‘Vamos nessa, vou com toda alegria’”, afirmou. O artista disse que o convite ocorreu de forma pessoal e citou também a primeira-dama, Janja. “Pessoalmente. A gente é amigo, a gente se frequenta. E aí ele me chamou, Janja também”, declarou.

Vieira destacou que seu pai, que virou personagem frequente em suas histórias e inspirou a série Pablo e Luisão, do Globoplay, ficou especialmente emocionado com a homenagem carnavalesca. “Meu pai está felizão comigo. Meu pai, de tudo que fiz no último ano, nada deu mais orgulho para ele do que eu fazer o Lula”, disse.

As falas ocorreram no sábado (14), durante os desfiles da Série Ouro do Carnaval carioca, quando Paulo Vieira participou do desfile da Império Serrano, escola que levou para a avenida um enredo sobre a escritora Conceição Evaristo.

Ao comentar sua agenda carnavalesca, o humorista explicou que decidiu sair de casa apenas para participar de homenagens que considera significativas. “Neste Carnaval só saí de casa para homenagear amigo. Conceição Evaristo hoje, Lula amanhã”, afirmou, sinalizando expectativa para sua participação ainda futura na Acadêmicos de Niterói.