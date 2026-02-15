Jovem violinista beneficiado por programa social homenageia Lula no carnaval de Salvador (vídeo)

247 - Durante o carnaval de Salvador, um violinista que participou de um programa social federal prestou homenagem ao presidente Lula.

"Lula, você faz parte da história desse rapazinho aqui. Ele é de lá de Recife, da Orquestra Cidadã", disse o cartor Thiago Aquino, no circuito Osmar, no Campo Grande.

O jovem então executou o jingle “Lula Lá”, emocionando o público e Lula que acompanhava a passagem do trio.

Thiago Aquino se dirigiu à multidão e declarou: “Lula, você faz parte da vida desse rapaz aqui. Você foi o cara que deu o primeiro violino dele e ele está aqui hoje tocando com a gente, está morando na Bahia”.

"Tem gente que critica os programas sociais do governo federal. Muitas pessoas precisam apenas de um pequeno incentivo, coisa que a direita não gosta de fazer", escreveu uma in ternauta ao comentar o vídeo.