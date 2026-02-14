Lula abre Carnaval no Recife ao participar do Galo da Madrugada

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, na manhã deste sábado (14), do tradicional Galo da Madrugada, no Recife. A presença do chefe do Executivo marcou a abertura de sua agenda de Carnaval em 2026 e reuniu autoridades locais em meio à maior manifestação popular da folia pernambucana.As informações foram divulgadas pela CNN Brasil.

Ao lado de Lula estiveram a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, e o prefeito da capital, João Campos, que acompanharam o desfile do bloco pelas ruas do centro histórico, em clima de celebração e com forte esquema de segurança.A capital pernambucana foi a primeira parada da maratona carnavalesca do presidente neste ano. Ainda neste sábado, Lula segue para Salvador, onde também deve cumprir compromissos relacionados à festa, e encerra o roteiro no domingo (15) no Rio de Janeiro, principal vitrine do Carnaval do país.

Criado em 1978, o Galo da Madrugada é reconhecido por reunir milhões de foliões e por concentrar autoridades, artistas e turistas em um dos maiores desfiles de rua do mundo. A presença do presidente reforça o caráter simbólico do evento e a tradição de líderes políticos prestigiarem a abertura da folia em Pernambuco.

Segundo assessores, a agenda busca conciliar compromissos institucionais com a participação em celebrações populares, mantendo o foco na segurança e na organização dos eventos. Não houve, até o momento, divulgação de discursos oficiais durante a passagem de Lula pelos blocos.