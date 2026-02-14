José Álvaro Moisés, um dos fundadores do PT, morre afogado no litoral de SP

247 - O sociólogo José Álvaro Moisés, de 81 anos, morreu na sexta-feira (13) após se afogar na Praia de Itamambuca, em Ubatuba, no litoral norte de São Paulo. Um dos fundadores do Partido dos Trabalhadores e ex-professor da Universidade de São Paulo, Moisés foi encontrado já inconsciente na faixa de areia e não resistiu, apesar das tentativas de reanimação.

As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. Segundo o Grupamento de Bombeiros Marítimo, as equipes iniciaram manobras de socorro ainda na praia e deram continuidade aos procedimentos, mas o óbito acabou sendo constatado no local. O corpo foi encaminhado aos serviços funerários.

De acordo com familiares, Moisés passava alguns dias na cidade, hospedado na casa de amigas. A ocorrência foi registrada na tarde de sexta-feira, quando banhistas acionaram o resgate ao perceberem que ele havia sido retirado da água sem sinais de consciência.

Intelectual de trajetória marcante, José Álvaro Moisés integrou o grupo que ajudou a fundar o PT no início dos anos 1980, ao lado de lideranças sindicais do ABC paulista, entre elas o então metalúrgico e futuro presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ao longo da carreira acadêmica, foi professor titular de Ciência Política na FFLCH e dirigiu o Núcleo de Pesquisa de Políticas Públicas da USP.

Além da atuação universitária, Moisés também coordenava a formulação política do Fórum Direitos Já, coletivo que reúne lideranças políticas e intelectuais. A morte do sociólogo provocou repercussão entre colegas e ex-alunos, que destacaram sua contribuição para o estudo da política brasileira e para a formação de gerações de pesquisadores.

As circunstâncias do afogamento serão registradas em boletim de ocorrência, conforme o procedimento padrão. A família ainda não divulgou informações sobre velório e sepultamento.