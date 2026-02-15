Lula vibra ao som da banda BaianaSystem que puxa o coro: "sem anistia" (vídeo)

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou, neste sábado (14), do Carnaval em Salvador, onde acompanhou o desfile do bloco da banda BaianaSystem. Ao lado da primeira-dama Rosângela da Silva (Janja), o presidente vibrou ao som da apresentação e acenou para os foliões presentes.

“O povo baiano tem o molho. Ritmo. Potência. Axé. É impossível ficar parado. É uma energia que só vindo aqui pra saber o que é”, escreveu o presidente em suas redes sociais.

Aos 80 anos, Lula demonstrou vitalidade e disposição. Vídeos do presidente pulando com os foliões durante a apresentação do BaianaSystem viralizaram nas redes. O vocalista da banda, Russo Passapusso, puxou um coro de “sem anistia”, entoado pela multidão, em referência aos condenados pela tentativa de golpe de 8 de janeiro.

Antes de chegar à capital baiana, Lula havia marcado presença no tradicional desfile do Galo da Madrugada, em Recife, considerado um dos maiores blocos carnavalescos do mundo.

Na manhã de domingo (15), Lula viajará para o Rio de Janeiro, onde acompanhará o desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói, que neste ano presta homenagem à sua trajetória.

