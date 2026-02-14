Apoio popular e coro de "sem anistia" marcam passagem de Lula pelo carnaval de Salvador

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participa do carnaval de Salvador (BA) neste sábado (14) e recebeu manifestações de apoio popular durante a passagem de blocos no circuito Osmar, na região do Campo Grande. Durante a passagem dos trios elétricos, foliões entoaram gritos de apoio ao presidente, incluindo coro com "olê, olá, Lula, Lula".

O grupo BaianaSystem puxou coro favorável ao presidente e gritos de "sem anistia", enquanto o chefe do Executivo acompanhava a passagem da banda.

Aqui é assim: a Bahia é Lula e Lula é a Bahia! 🌟❤️ pic.twitter.com/ELnSL9qhxH — Jerônimo Rodrigues (@Jeronimoba13) February 14, 2026





Segundo o G1, o presidente chegou ao local acompanhado da primeira-dama Janja da Silva, do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), e da ministra da Cultura, Margareth Menezes, além de ministros e autoridades estaduais. No camarote, o presidente dançou com a primeira-dama e acompanhou apresentações musicais. Lula e Janja deixaram o espaço por volta das 18h30.

Antes da agenda em Salvador, o presidente esteve no desfile do Galo da Madrugada, em Recife (PE). O evento contou com a presença de autoridades locais, incluindo o prefeito da capital pernambucana, João Campos (PSD), e a governadora do estado, Raquel Lyra (PSD).