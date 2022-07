Janones admite que pode retirar candidatura para apoiar Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones (Avante) afirmou ao Estado de S.Paulo, nesta sexta-feira, 29, que pode retirar a candidatura a presidente para apoiar o ex-presidente Lula (PT) no primeiro turno.

Nesta quinta-feira, 28, Lula chamou o candidato do Avante para conversar e debater a democracia , afirmando que ligaria para Janones.

“Sim (estou disposto a retirar a candidatura para apoiar Lula). Se não, eu não iria conversar. Tenho total consciência do meu tamanho do ponto de vista eleitoral, que é micro: um ou dois pontos (nas pesquisas). Mas ao mesmo tempo tenho noção do simbolismo da minha candidatura nessa eleição”, disse.

Segundo ele, a negociação será dura, “mas não sentido do toma lá, dá cá”. “Mas no sentido de o ex-presidente encampar as minhas propostas. Se eu tiver que abdicar da candidatura, vou exigir muito”, disse.

Hoje a política está “tomada pelo ódio com o Bolsonaro e o centrão”, declarou. “Democracia é sinônimo de diálogo. Vou usar as palavras de JK (Juscelino Kubitschek): não tenho compromisso com o erro. Volto atrás das minhas decisões quantas vezes forem necessário. Nenhum dos candidatos me procurou para um diálogo para discutir propostas, exceto o ex-presidente Lula”, afirmou.

“Vejo esse encontro como um momento de celebração da democracia”, declarou.

