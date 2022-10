Janones divulga vídeo em que Bolsonaro diz já ter batido em mulher

EXCLUSIVO: BOLSONARO ADMITE JÁ TER BATIDO EM MULHERES!



Esse é o vídeo que ele quer me impedir de divulgar! Repassem muito antes que tirem do ar! Essa é a missão do dia: fazer esse vídeo EXPLODIR por todo país e fazer com que todas mulheres vejam que é este monstro! pic.twitter.com/LNgmRxQCZs