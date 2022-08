Janones diz que Bolsonaro não vai à posse de Moraes no TSE para alimentar narrativa de conluio do ministro com Lula

Apoie o 247

247 - O deputado federal André Janones (Avante-MG) afirmou pelo Twitter na noite desta segunda-feira (15) que Jair Bolsonaro (PL) não irá à cerimônia de posse de Alexandre de Moraes como presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O objetivo é usar a presença do ex-presidente Lula no evento (PT) para alimentar a teoria conspiratória e golpista de que Moraes teria um "conluio" com o petista para garantir a ele a vitória na eleição.

>>> Moraes assume TSE nesta terça em cerimônia com Lula, Dilma, Temer e Bolsonaro

O parlamentar afirma ter recebido a informação de uma "fonte segura".

"Fonte segura: apesar de ter confirmado presença, Bolsonaro não planeja ir na posse de Alexandre de Moraes no TSE amanhã. O objetivo é explorar a presença de Lula na cerimônia, para reforçar nas redes a narrativa de conluio com o STF. Bora denunciar para ferrar com o plano do safado", escreveu Janones.

